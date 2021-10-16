Шуфрич: Незаконное закрытие СМИ противоречит международным стандартам

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

Незаконное закрытие СМИ противоречит международным стандартам. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в программе "Полный контакт" Владимиру Соловьеву.

"Я разочарован реакцией высоких европейских гостей на нарушение прав человека, в частности права на справедливый суд, права на свободу слова. И, конечно же, мы обратили на это внимание. Хочу отдать должное журналистам, они вышли на неполитическую акцию протеста, специально попросили ни одного политика не приходить. Они, как журналистский коллектив, вышли и пикетировали сами. Сделали это очень ярко, очень здорово. Но мы не увидели в итоговом резюме, ни одного слова о правах человека. В целом говорили, а то, что подавляется свобода слова, хотя есть реакция на это ОБСЕ", – отметил нардеп.

Он напомнил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейрy как минимум два раза уже обращала внимание, что действие украинских властей в отношении свободных СМИ трех телеканалов и двух интернет ресурсов противоречат международным стандартам.

"Эти решения по СМИ были приняты не независимым органом, а приняты органом, который подчиняется, под контролем власти, являются неадекватными и непропорциональными. Есть несколько заявлений Офиса по правам человека ООН, Freedom House писал и Байдену накануне встречи с Зеленским, так же был опубликован мониторинг Freedom House. Я уже не говорю о многочисленных заявлениях евродепутатов и различных структур парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европарламента. Никто ничего не слышит. У меня такое ощущение, что команда Зеленского, они какие-то космонавты. Они не понимают, что эти все заявления игнорировать нельзя", – добавил Шуфрич.

Ранее председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отреагировала на обращение представителей незаконно закрытых властью украинских медиа. В своем письме она подчеркнула, что что полностью поддерживает право на свободу мнений, их выражения и информации, а также свободные, независимые и неупрежденные СМИ в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ.