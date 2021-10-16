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Шуфрич: Незаконное закрытие СМИ противоречит международным стандартам

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

Незаконное закрытие СМИ противоречит международным стандартам. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в программе "Полный контакт" Владимиру Соловьеву.

"Я разочарован реакцией высоких европейских гостей на нарушение прав человека, в частности права на справедливый суд, права на свободу слова. И, конечно же, мы обратили на это внимание. Хочу отдать должное журналистам, они вышли на неполитическую акцию протеста, специально попросили ни одного политика не приходить. Они, как журналистский коллектив, вышли и пикетировали сами. Сделали это очень ярко, очень здорово. Но мы не увидели в итоговом резюме, ни одного слова о правах человека. В целом говорили, а то, что подавляется свобода слова, хотя есть реакция на это ОБСЕ", – отметил нардеп.

Он напомнил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейрy как минимум два раза уже обращала внимание, что действие украинских властей в отношении свободных СМИ трех телеканалов и двух интернет ресурсов противоречат международным стандартам.

"Эти решения по СМИ были приняты не независимым органом, а приняты органом, который подчиняется, под контролем власти, являются неадекватными и непропорциональными. Есть несколько заявлений Офиса по правам человека ООН, Freedom House писал и Байдену накануне встречи с Зеленским, так же был опубликован мониторинг Freedom House. Я уже не говорю о многочисленных заявлениях евродепутатов и различных структур парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европарламента. Никто ничего не слышит. У меня такое ощущение, что команда Зеленского, они какие-то космонавты. Они не понимают, что эти все заявления игнорировать нельзя", – добавил Шуфрич.

 

Ранее председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отреагировала на обращение представителей незаконно закрытых властью украинских медиа. В своем письме она подчеркнула, что что полностью поддерживает право на свободу мнений, их выражения и информации, а также свободные, независимые и неупрежденные СМИ в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

 

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к Государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру КвасьневскомуГенеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

 

Помимо этого, сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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