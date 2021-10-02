Шуфрич: Мы все знали, что власть в отношении Виктора Медведчука пойдет по беспределу

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Мы все знали, что власть в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука пойдет по беспределу. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире "Украина 24".

"Мы все знали, что власть в отношении Виктора Медведчука пойдет по беспределу, беспредельно закрыли три канала. Кстати, есть реакция ООН, ОБСЕ, Freedom House, 96,5 тысяч публикаций в СМИ за границей – все требуют одно: в честном суде определите, были ли этими каналами нарушены законы Украины. Точка. Не уничтожайте каналы решениями СНБО, который подотчетный и подконтрольный президенту", – сказал он.

Шуфрич также напомнил ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Еще один пример – Алексей Навальный, он знал, что он сядет в тюрьму, и он поехал. То есть это надо иметь силу духа, чтобы, понимая, что тебя арестуют, задержат и посадят, ради своих принципов остаться, не уехать или даже наоборот приехать, как это, кстати, сделали Навальный и Саакашвили. Это поступки, которые люди принимают для себя и этими поступками они входят в историю", – добавил политик.

Как известно, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 96,9 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.