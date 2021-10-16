Шуфрич: Медведчуку не раз предлагали покинуть Украину, но никогда бы не убежал из страны, потому что он мужик

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку не раз предлагали покинуть Украину, но никогда бы не убежал из страны, потому что он мужик. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в программе "Полный контакт" Владимиру Соловьеву.

"Хочу сказать, что Виктор никогда бы не убежал из страны, потому что он мужик. Он как раз из той категории людей, мужчин, которые 23 февраля считают своим мужским праздником. Поэтому в этой ситуации исключено, чтобы Виктор воспользовался возможностью уехать. А ему говорили, только уедьте и…" – рассказал он.

Шуфрич также согласился с Соловьевым, который предположил, что план президента Владимира Зеленского как раз и заключается в том, чтобы "выдавить" Медведчука из страны.

"Абсолютно. Виктор очень не устраивал своим личным присутствием. Его активность привела к тому, что мы фактически уже заняли в феврале месяце первое место среди рейтингов поддержки партий. Сейчас есть такая конспирологическая идеологема – что Медведчука хотят, как можно быстрее осудить любым способом, чтобы потом навязать России обмен - Виктора на кого-то. Я хочу сказать Виктор никогда…." – добавил парламентарий.

В свою очередь Соловьев считает, что главная вина Медведчука заключается лишь в том, что он является кумом президента РФ Владимира Путина.

"В чем главная вина Медведчука? В том, что он считается кумом Путина. Задача – любой ценой заставить Путина поговорить по телефону с Зеленским, задача только в этом. Взять Медведчука в заложники, чтобы вынудить Путина поговорить с Зеленским", – сказал журналист.

На что Шуфрич отметил, что дорога для этого выбрана не самая перспективная.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.