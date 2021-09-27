Шуфрич: Комитет ВР по вопросам свободы слова не получил от СБУ информации об основаниях для закрытия медиа
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова до сих пор не получил от Службы безопасности Украины информации относительно оснований для закрытия ряда медиа - телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, а также информационных сайтов "Страна.uа" и "Шарий.net". Об этом заявил глава соответствующего комитета ВР, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и совладелец телеканала "Перший Незалежний" Нестор Шуфрич.
"В пределах своей компетенции мы пока сделали все, что смогли. Было принято решение получить информацию (о введении санкций против СМИ, - ред.). Мы получили тот же ответ, что и вы (журналисты незаконно закрытых медиа, - ред.). Единственное, что в отношении нас он должен был быть немного в другом формате, но, по сути, то же - что это тайная информация и она является собственностью СБУ", - отметил политик.
При этом Шуфрич подчеркнул, что такой ответ спецслужбы комитет ВР по вопросам свободы слова не удовлетворяет и он будет искать другие пути получения этой информации.
"Если дальше вам на этом точка, нам – нет. Я этот ответ предложу обсудить на Комитете по вопросам свободы слова и, возможно, мы поручим, например, мне и секретарю или даже всем – получить эти документы, выдерживая весь гриф секретности. Когда мы убедимся или не убедимся в фактах, мы сможем вынести свое решение, что мы считаем безосновательным такое решение или промолчим, если оно будет основательным. Я буду предлагать ознакомиться. Изучение тайных документов, даже в рамках уголовного расследования - мы имеем право ознакомиться с материалами, если даем обязательства, и это уже будет уголовное преступление, если мы информацию полученную в такой путь будем распространять. То есть, я не исключаю, что мы будем изучать обстоятельства, которые стали причиной принятия решения СНБО относительно ваших учредителей, к сожалению, вам сказать не сможем, но сможем апеллировать к СНБО", - пояснил он.
Шуфрич добавил, что, к сожалению, в этом случае законом предусмотрена тайная информация и СНБО это использует.
"Мы попробуем, если будет на это согласие комитета ознакомиться с основаниями, изучить их без права их передать вам и принять, возможно, какое-то решение на основании реально изученных документов. Кстати, мы это будем делать и по 112, и по ZIK, и по NewsOne. Я буду убеждать. Этот уже вопрос стал слишком резонансным. Мы будем просить предоставить нам факты контрразведывательной деятельности, на сколько я понимаю, на основании которых были закрыты два сайта и три телеканала", - резюмировал он.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствуют действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".
20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.
Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.
Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.
Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.
За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.