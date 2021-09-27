Шуфрич: Комитет ВР по вопросам свободы слова не получил от СБУ информации об основаниях для закрытия медиа

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова до сих пор не получил от Службы безопасности Украины информации относительно оснований для закрытия ряда медиа - телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, а также информационных сайтов "Страна.uа" и "Шарий.net". Об этом заявил глава соответствующего комитета ВР, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и совладелец телеканала "Перший Незалежний" Нестор Шуфрич.

"В пределах своей компетенции мы пока сделали все, что смогли. Было принято решение получить информацию (о введении санкций против СМИ, - ред.). Мы получили тот же ответ, что и вы (журналисты незаконно закрытых медиа, - ред.). Единственное, что в отношении нас он должен был быть немного в другом формате, но, по сути, то же - что это тайная информация и она является собственностью СБУ", - отметил политик.

При этом Шуфрич подчеркнул, что такой ответ спецслужбы комитет ВР по вопросам свободы слова не удовлетворяет и он будет искать другие пути получения этой информации.

"Если дальше вам на этом точка, нам – нет. Я этот ответ предложу обсудить на Комитете по вопросам свободы слова и, возможно, мы поручим, например, мне и секретарю или даже всем – получить эти документы, выдерживая весь гриф секретности. Когда мы убедимся или не убедимся в фактах, мы сможем вынести свое решение, что мы считаем безосновательным такое решение или промолчим, если оно будет основательным. Я буду предлагать ознакомиться. Изучение тайных документов, даже в рамках уголовного расследования - мы имеем право ознакомиться с материалами, если даем обязательства, и это уже будет уголовное преступление, если мы информацию полученную в такой путь будем распространять. То есть, я не исключаю, что мы будем изучать обстоятельства, которые стали причиной принятия решения СНБО относительно ваших учредителей, к сожалению, вам сказать не сможем, но сможем апеллировать к СНБО", - пояснил он.

Шуфрич добавил, что, к сожалению, в этом случае законом предусмотрена тайная информация и СНБО это использует.

"Мы попробуем, если будет на это согласие комитета ознакомиться с основаниями, изучить их без права их передать вам и принять, возможно, какое-то решение на основании реально изученных документов. Кстати, мы это будем делать и по 112, и по ZIK, и по NewsOne. Я буду убеждать. Этот уже вопрос стал слишком резонансным. Мы будем просить предоставить нам факты контрразведывательной деятельности, на сколько я понимаю, на основании которых были закрыты два сайта и три телеканала", - резюмировал он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствуют действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.