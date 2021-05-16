Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отменить летом, - Арестович

Алексей Арестович Фото из открытых источников

Снятие запрета приходится согласовывать с более 10 ведомствами

Штрафы для украинцев, въезжающих в Украину из ОРДЛО через территорию России, могут быть отменены летом. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

В частности, он отметил, что представители ОРДЛО блокируют КПВВ на подконтрольной им территории, и украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию.

"А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно с действующим украинским законодательством граждане, которые выезжают за территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются. Эта проблема известна, и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой", - подчеркнул Арестович.

Сейчас, по его словам, снятие этого запрета приходится согласовывать более чем с 10 ведомствами.

Напомним, ранее стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли из огнеметов населенный пункт Екатериновка.