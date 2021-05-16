live
Новости » Политика Читати новину українською

Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отменить летом, - Арестович

Алексей Арестович Фото из открытых источников

Снятие запрета приходится согласовывать с более 10 ведомствами

Штрафы для украинцев, въезжающих в Украину из ОРДЛО через территорию России, могут быть отменены летом. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

В частности, он отметил, что представители ОРДЛО блокируют КПВВ на подконтрольной им территории, и украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию.

"А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно с действующим украинским законодательством граждане, которые выезжают за территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются. Эта проблема известна, и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой", - подчеркнул Арестович.

Новости по теме: РФ может использовать как повод для атаки выданные в ОРДЛО паспорта, - Украина в ОБСЕ

Сейчас, по его словам, снятие этого запрета приходится согласовывать более чем с 10 ведомствами.

Напомним, ранее стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли из огнеметов населенный пункт Екатериновка.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве на одной из центральных улиц ограничивают движение транспорта до конца июня В Киеве начался сезон работы фонтанов В Киеве улицу залило кипятком: Без воды остались 4 дома Завтра в Киеве и Николаевской области состоится пробное ВНО: Что нужно знать

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |