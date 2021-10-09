Штаты и Евросоюз разочарованы задержкой в избрании руководителя САП

Отборочную комиссию призывают возобновить работу без дальнейших задержек

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз призвали возобновить работу комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, поскольку задержка подрывает работу антикоррупционных органов. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице посольства США в Facebook .

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорится в сообщении.

В частности, отборочную комиссию призывают возобновить работу без дальнейших задержек.

"Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - отметили в посольстве США.

Как известно, сегодня, 9 октября, комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов.