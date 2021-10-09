Штаты и Евросоюз разочарованы задержкой в избрании руководителя САП
Отборочную комиссию призывают возобновить работу без дальнейших задержек
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз призвали возобновить работу комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, поскольку задержка подрывает работу антикоррупционных органов. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице посольства США в Facebook.
"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорится в сообщении.
В частности, отборочную комиссию призывают возобновить работу без дальнейших задержек.
"Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - отметили в посольстве США.
Как известно, сегодня, 9 октября, комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов.
В конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк и детектив НАБУ Александр Клименко.
Напомним, ранее сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате Роб Портман призвал украинское правительство продолжать антикоррупционные реформы.
"Я призвал украинское правительство продолжать свои усилия по уменьшению коррупции. Я был среди авторов законов, привязывающих американскую помощь к продолжению антикоррупционных реформ", - отметил республиканец.