Шмыгаль: В Украине заработают территориальные комиссии для реструктуризации долгов ТКЭ за газ

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Кабинет Министров одобрил положение к закону

Кабинет Министров Украины одобрил положение о территориальных комиссиях, которые будут заниматься анализом и верификацией объема долгов предприятий теплокоммунэнерго за газ для начала процесса реструктуризации долгов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube.

По его словам, днями ранее вступил в силу закон, который предусматривает осуществление реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ и поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

"Реализация закона - это еще один шаг к оздоровлению финансового состояния ТКЭ и их модернизации. Местным властям это позволит сбалансированно решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в собственных общинах. Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а потому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей. Кроме того, подписанный закон позволяет предприятиям теплоэнергетики должным образом подготовиться и пройти отопительный сезон", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации задолженности теплокоммунэнерго.

Документ определяет организационные и экономические меры, направленные на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа и распространяется на отношения по урегулированию задолженности за потребленный природный газ, услуги по его распределению и транспортировки.