Шмыгаль собирает заседание правительства: Что будут обсуждать министры

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Один из основных вопросов - утверждение плана мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов

Кабинет министров сегодня, 3 марта, проведет очередное заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Начало заседания запланировано на 13: 00.

На повестку дня вынесено более 20 вопросов. В частности, чиновники сегодня намерены определиться с новым составом Комитета по ежегодной премии президента украины “Украинская книга года” и президентскими стипендиями для спортсменов.

Кроме того, на повестку дня вынесены вопросы: порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие системы здравоохранения, предоставление государственному заказчику в сфере обороны полномочий на право осуществления импорта товаров военного назначения, утверждение плана мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования, и тому подобное.

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Среди прочего, должны заслушать министра Кабинета министров Олега Немчинова. Он будет выносить на обсуждение кадровые вопросы.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров разработать критерии по применению двойного гражданства. Однако этого вопроса пока на повестке дня правительства нет.