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Шмыгаль призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2"

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По его словам, РФ создает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Сенат Соединенных Штатов Америки ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом глава правительства написал в своем Twitter

"Поскольку РФ создает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США ответить на это, включив санкции против "Северного потока-2" в законопроект об оборонном бюджете США (NDAA). Украина призывает вас не защищать геополитический проект, что сделает Украину более уязвимой к российской агрессии", - отметил глава Кабмина.

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Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что немецкий регулятор BNetzA одобрил участие "Нафтогаза" в процедуре сертификации "Северного потока-2". Компания предоставит свою позицию уже в ближайшее время. В частности, Украина планирует выступить против сертификации газопровода, поскольку пока он не соответствует законодательству Европы.

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