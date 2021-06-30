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Шмыгаль поручил активизировать аудит сертификатов вакцинации против COVID-19

Фото из открытых источников

Также он призвал ускорить работу по подписанию соответствующего соглашения с Еврокомиссией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать аудит COVID-сертификатов, которые будут использоваться для поездок в страны Евросоюза. Об этом он заявил на заседании правительства.

Также он добавил, что нужно ускорить работу по подписанию соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

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"Мы уже приняли необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина уже завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, которые будут полностью отвечать требованиям Еврокомиссии.

Этот документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія", а в перспективе - получить у семейного врача.

Чиновник также добавил, что активизировать работу по завершению аудита украинского электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией поручено вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов, которые позволят безопасно ездить в страны ЕС. В ближайшее время планируется проверка украинских сертификатов на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок. Сейчас завершается работа над технической частью.
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