Шмыгаль поручил активизировать аудит сертификатов вакцинации против COVID-19

Также он призвал ускорить работу по подписанию соответствующего соглашения с Еврокомиссией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать аудит COVID-сертификатов, которые будут использоваться для поездок в страны Евросоюза. Об этом он заявил на заседании правительства.

Также он добавил, что нужно ускорить работу по подписанию соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

"Мы уже приняли необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина уже завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, которые будут полностью отвечать требованиям Еврокомиссии.

Этот документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія", а в перспективе - получить у семейного врача.

Чиновник также добавил, что активизировать работу по завершению аудита украинского электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией поручено вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной.