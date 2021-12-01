Шарий: У меня вызывают реальное уважение люди, которые входят в политсовет ОПЗЖ, особенно Виктор Медведчук

Анатолий Шарий Фото из открытых источников

Политик и блогер Анатолий Шарий заявил, что у него вызывают реальное уважение люди, которые входят в политсовет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", особенно его председатель, народный депутат Виктор Медведчук. Об этом он рассказал в интервью для канала телеведущей Наташи Влащенко Власть vs Влащенко.

"По поводу ОПЗЖ. ОПЗЖ не однородное, это раз. Но если считать, что мы говорим о том человеке, о котором ты сказала, конкретно о Викторе Медведчуке. Если смотреть за трансформацией моего отношения. То есть, этого же не было, меня никогда не поддерживало ОПЗЖ. Никто не может сказать, что он там поддерживал ОПЗЖ, или он там выступал за Медведчука. Такого не было. Но проходит время и оказывается, что твои друзья - это твои враги, а люди, к которым ты относился достаточно холодно - это и есть люди, которые могут протянуть тебе руку помощи, именно тогда, когда реально тяжеловато. Сегодня я рассматриваю однозначно ОПЗЖ. Я не рассматриваю, как конкурентов, как врагов и так далее. Я однозначно рассматриваю их как политсилу, с которой мы хотя бы параллельно можем двигаться в одном направлении", - отметил политик.

При этом Шарий подчеркнул, что он уважает людей, которые входят в политсовет ОПЗЖ.

"Да, факт. Отдельные личности вообще у меня вызывают реальное уважение. Эти личности, которые там находятся и которые даже входят в политсовет. Если мы говорим о Медведчуке, то респектос просто Виктору Медведчуку. Вот это я сейчас и говорю. Это не значит, что у нас одна идеология, но есть конечно же, я знаю точно, что есть определенные люди, с которыми можно что-то обсуждать, потому что других я вообще не вижу. Я не вижу в Верховной Раде тех, с кем можно разговаривать", - резюмировал он.