Шарий о подозрении в госизмене: Невозможно ничего найти, когда ничего нет

Анатолий Шарий 112.UA

Анатолий Шарий поинтересовался, почему его не обвинили еще и в пропаганде фашизма

Никаких фактов государственной измены у Службы безопасности Украины нет, ведь невозможно ничего найти, когда ничего нет.

Об этом во время включения в общий эфир трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий. Так он прокомментировал подозрение о государственной измене, которую объявила ему Служба безопасности Украины.

"Сегодня арестовали Виктора Шария. Это человек, который посмел сказать о том, что СБУ вместе с "Нацкорпусом" угрозами заставили его подать иск в отношении "Партии Шария", и вот сегодня его арестовали, я обнародовал видео. Там была супер-спецоперация. Если бы они так бандитов арестовывали, тот же "Нацкорпус", террористов так бы арестовывали. Так нет, они мирного человека задержали. И вот буквально через полчаса они опубликовали, что мне огласили подозрение, и это они путем "Телеграма" мне огласили подозрение, потому что я впервые об этом слышу. Но я с удовольствием посмотрел их ролик, где, я так понимаю, мне ставится в вину, что я говорю, что в Украине - гражданская война. Так я повторю 10 раз - в Украине гражданская война. Здесь мне ставится в вину, что я говорю, что Украина - колония. Да, я считаю, что Украина - колония", – сказал Анатолий Шарий.

Он подчеркнул, что никаких фактов у украинской спецслужбы относительно него нет.

"Никакого факта нет. Вот я читаю: я, оказывается, "порушував рівноправність громадян, залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань". Это я, который много лет с этим боролся! Почему они меня не обвинили в пропаганде фашизма, я вот этого не понимаю!" – заявил Шарий и добавил, что об этой ситуации узнают в Европе.

Анатолий Шарий резюмировал: "С другой стороны, окей, я приветствую, потому что они пытались экономическими преступлениями какими-то меня задавить, теперь они придумали эту, чисто политическую историю. Ну, вперед! Никаких фактов нет, потому что их быть не может. Они сколько не копали мою связь с российскими спецслужбами, еще чем-то, они ничего накопать не смогли, потому что невозможно ничего найти, когда ничего нет".

Ранее в СБУ заявили, что объявили о подозрении политику Анатолию Шарию по двум статьям УК - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности...".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.