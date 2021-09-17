Шабовта: Зеленский расписался перед Байденом в собственной беспомощности

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Передача президентом Украины Владимиром Зеленским президенту США Джо Байдену списка из 450 пленных граждан Украины, находящихся в ЛДНР, продемонстрировала некомпетентность и циничное отношение к этим людям.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает "ПолитНавигатор".

"Я убеждён, что природа подобного поведения Зеленского и его окружение двояка. Во-первых, это реакция инфантильности по типу "плакаться старшему товарищу". Подача списка абсолютно оскорбительна по отношению к Украине, потому что этим жестом президент расписывается в абсолютной беспомощности, неспособности к решением, к принятию пакета собственных усилий, чтобы решить эту проблему", – считает Шабовта.

"С другой стороны, в этом проявляется то, что власти на самом деле абсолютно плевать на эту проблему. Вспомните случаи с [пленными] женщинами, которых не вернули, потому что было поставлено условие – только при посредничестве Медведчука. Им было отказано в решении этого вопроса. Страшнее для меня то, что низкопробный чиновник уровня секретаря Совета национальной безопасности, со спокойным цинизмом рассуждает что "да, ну сотни тысяч погибнут при вооруженной операции на Донбассе". За этим скрывается, с одной стороны непрофессионализм, с другой стороны — неуважительность", – говорит эксперт.

"И вот эта двоякая природа для меня абсолютно очевидна. С одной стороны, мы продолжаем делать противоречивые заявления, вчерашние отменяются сегодняшними, они сталкиваются в противоречии, мы заявляем, что мы хотим с Путиным встречаться, но тут же делается заявление под камеру, чтобы сорвать аплодисменты. Я этого не понимаю", – сказал Шабовта.