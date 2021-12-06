Шабовта: Украина не имеет права защищать себя на международном уровне, пока не имплементирует закон о военных преступниках

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Украина не имплементирует в собственное законодательство нормы международного права, в частности закон о военных преступника №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права", и из-за этого не имеет права защищать себя на международном уровне.

Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

"Во всем цивилизованном мире именно военные преступления не имеют срока давности, за них никогда не снимается ответственность. Очень жаль, что Украина искусственно пытается политизировать эту проблему. Самое страшное, что мы не имплементированы в систему международного права", - сказал он.

Шабовта отметил, что Украина не имплементирует международные нормы в собственное законодательство и из-за этого не имеет права защищать себя на международном уровне.

"Именно законодательство о военных преступлениях непременно должно быть в Украине", - добавил он.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 - так называемого закона о военных преступниках, который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В свою очередь, доктор юридических наук, академик Виталий Журавский объяснил, что данный законопроект важен не только для Украины, но и для международного сообщества. Академик уверен, что президент испугался военных преступников, которые вернулись из зоны ООС.

"Он испугался. Президент испугался радикалов и тех людей, которые вернулись из зоны АТО и ООС. Все правозащитные организации требовали, чтобы этот закон приняли, Европа требовала и США требовали. Не могут у нас быть ненаказанными люди, которые издевались над гражданскими, насилуют, сексуально домогаются, бьют или организовывают пытки", - отметил Журавский.

При том, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что шесть месяцев занимаются "обработкой" закона Украины №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" (о военных преступниках, - ред.).