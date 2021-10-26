Шабовта назвал государственным самодурством нынешний процесс освобождения удерживаемых лиц

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В первый год вооруженного конфликта на Донбассе матери фактически выкупали своих детей, а затем власть начала извлекать из этого лавры освободителей.

Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

"Я с ужасом вспоминаю первый месяц, первый год, когда родители, по сути, через разных посредников фактически выкупали своих детей, которые оказались в плену. Тогда тот процесс был жутким по своей сути. Там и проходимцы были. Но процесс хоть каких-то родителей сделал счастливыми. Он напрочь был лишен пафоса. Когда власти смекнули, что из этого можно извлекать лавры освободителей, то отношение к этому процессу сразу же изменилось", - сказал он.

По его словам, "когда политический абсурд, человеческая ревность довлеет над тем, чтобы совершить самое гуманное для какого-то количества семей, матерей действие, то, как можно с точки здравого смысла оценивать это государственное самодурство".

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

26 октября представитель ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ОРЛО Ольга Кобцева заявила, что в ОРЛО готовы передать главе Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку трех удерживаемых женщин.

Кроме этого представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс главу Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. По словам "омбудсмена" ОРДО Дарьи Морозовой, кризис в переговорах подгруппы продолжается уже более полутора лет.