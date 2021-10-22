"Оппозиционная платформа - За жизнь": Шабаш национал-радикалов вокруг праха Кузнецова – за гранью совести и норм морали

ОПЗЖ

В Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, всеми способами стремящихся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Только в среду СНБО обнародовал свой диктаторский перечень табуированных названий и терминов, запретив даже упоминать о Великой Отечественной войне. А уже в пятницу в Полтаве неизвестные разбили памятную доску Герою Советского Союза Филиппу Денисовичу Киве – деду народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Но апогеем этого безумия стал отказ членов исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России. И это несмотря на то, что могила непримиримого борца с фашистскими оккупантами Кузнецова не единожды подвергалась осквернению. Более того, еще в сентябре Кассационный административный суд обязал Львовский горсовет разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова на мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Ну а увенчалась эта дичайшая история совершенно постыдным и аморальным предложением "мусорного мэра" Львова Андрея Садового вернуть прах погибшего в 1944 году советского героя на Родину лишь в обмен на освобождение украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса и отбывающих наказание в РФ.

Такими действиями украинская власть, в том числе и местная, демонстрирует крайнее презрение к закону и уверенность в абсолютной безнаказанности за это. Даже в условиях, когда суды полностью подчинены власти и выполняют любую ее прихоть, всякое судебное решение, которое не удобно власти, грубо критикуется и демонстративно игнорируется.

Само предложение Садового до боли напоминает озвученную ранее бредовую, антиконституционную идею Президента Зеленского об обмене председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Очевидно, желая выслужиться, львовский мэр решился принять "перед лицом начальствующим вид лихой и придурковатый" и взять на вооружение его переиначенную на свой лад идею. В итоге дурь каждого из них таки видна невооруженным глазом, но гнусность шантажа и аморальность пляски, устроенной на костях павшего воина, способны поразить даже самых прожженных циников.

Какими бы ни были отношения между странами, в мировой практике возможность позаботиться о прахе своих погибших солдат является неотъемлемым правом, которое уважали даже самые варварские народы. Уверены, что разнузданный шабаш вокруг памяти павших в Великой Отечественной войне, устроенный Садовым, его стремление торговать останками героев – это постыдное преступление перед совестью и моралью, новый уровень низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, несмотря на все свои старания, еще не опускалась.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"