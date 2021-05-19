"Сеть Солидарности" назвала Анатолия Шария репрессированным за свои убеждения

Анатолий Шарий Фото из открытых источников

Международная правозащитная организация "Сеть Солидарности" признала лидера ППШ, медиаэксперта Анатолия Шария лицом, преследуемым по политическим мотивам и репрессированным за свои убеждения. Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

В организации заявили, что "Анатолий Шарий – это человек, преследуемый по политическим мотивам, репрессированный за свои убеждения и которому грозит необоснованный арест". В организации отметили, что видят "тревожную тенденцию, что в Украине – государстве, которое провозгласило курс на европейскую интеграцию и приведение внутреннего законодательства к лучшим стандартам в области прав человека, наблюдается тенденциозное уголовное преследование журналистов, которые допускают критику действующей власти".