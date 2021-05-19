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"Сеть Солидарности" назвала Анатолия Шария репрессированным за свои убеждения

Анатолий Шарий Фото из открытых источников

Международная правозащитная организация "Сеть Солидарности" признала лидера ППШ, медиаэксперта Анатолия Шария лицом, преследуемым по политическим мотивам и репрессированным за свои убеждения. Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

В организации заявили, что "Анатолий Шарий – это человек, преследуемый по политическим мотивам, репрессированный за свои убеждения и которому грозит необоснованный арест". В организации отметили, что видят "тревожную тенденцию, что в Украине – государстве, которое провозгласило курс на европейскую интеграцию и приведение внутреннего законодательства к лучшим стандартам в области прав человека, наблюдается тенденциозное уголовное преследование журналистов, которые допускают критику действующей власти".

"Сеть Солидарности" напомнила о реакциях ООН и ОБСЕ, которые "неоднократно отмечали в своих отчетах злоупотребление и необоснованное широкое толкование применения уголовного закона в сфере национальной безопасности спецслужбами Украины". В письме также было отмечено, что данная организация "обращала внимание международных структур и организаций, органов государственной власти Украины и Швейцарии на вопиющие случаи нарушения международного Пакта о гражданских и политических правах в Украине".

"Мы просим власти Литовской Республики и Королевства Испания соблюдать стандарты, гарантированные международным правом, которые защищают свободу и безопасность человека по отношению к журналисту Анатолию Шарию. Мы просим руководство Украины вмешаться и контролировать ситуацию на самом высоком уровне, чтобы не допустить скатывания Украины к авторитарным методам уголовного преследования", – декларируется в документе.

В свою очередь, Анатолий Шарий также прокомментировал данное обращение.

"Итак, сообщаю – Международная правозащитная организация "Сеть Солидарности", защищающая жертв вооруженных конфликтов и политических беженцев со всего мира со штаб-квартирой в Берне, Швейцария, признала меня "человеком, преследуемым по политическим мотивам, репрессированным за свои убеждения, которому грозит необоснованный арест". С чем руководство Украины и поздравляю. Подробности позже", – заявил политик в своем Telegram-канале.

Напомним, некоторое время назад стало известно, что Управление по гражданским и политическим правам при Правительстве женералитата Каталонии поддержало Анатолия Шария в его борьбе с неонацистами.

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