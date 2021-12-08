Сергей Лёвочкин: Правительство перекладывает свои обязанности на регионы

Сергей Лёвочкин Фото из открытых источников

Требование Киева к местным властям компенсировать разницу между реальной стоимостью газа и коммунальными тарифами будет непосильным для большинства регионов. Об этом заявил народный депутат Сергей Лёвочкин по случаю Дня местного самоуправления.

"Следующий год будет самым сложным для местного самоуправления. Несмотря на все реформы, которые в теории были призваны улучшить финансовое состояние регионов, реальность для них оказалась даже более печальной, чем до реформ. А в 2022-м все это усугубится возложенной на местные власти обязанностью компенсировать разницу между реальной стоимостью газа и коммунальными тарифами. Даже несмотря на меморандум, который фиксирует цену на газ для потребностей населения для ТКЭ и передающий на места 4% НДФЛ, для большинства регионов эта ноша будет непосильной, так как стоимость газа все равно значительно выросла, а субсидируемая цена на него не покрывает всех потребностей на местах", – заявил политик.

Он напомнил, что три четверти местных бюджетов остаются дотационными. И в целом удельный вес доходов местных бюджетов (без трансфертов) в сводном бюджете остается ниже, чем в 2013 году, до реформы межбюджетных отношений. В частности, за 10 месяцев 2021 года доходы местных бюджетов без трансфертов составили 23% сводного бюджета, в то время как в 2013-м составляли 23,8%.

"Когда во время "реформы децентрализации" на места передавали целый ряд налогов и сборов – вроде 10% налога на прибыль и налога на недвижимость, регионам обещали, что все это с головой перекроет 25% НДФЛ, переданные на центральный уровень. В реальности же четверть подоходного налога была и остается более высоким и стабильным источником дохода для бюджетов, чем все так называемые компенсаторы", – объяснил народный депутат.

При этом, по его словам, расходы, которые центральная власть переложила на местные бюджеты, значительно выросли.

"Ещё в 2014-15 годах, обещая регионам молочные реки с кисельными берегами, правительство сбросило на них содержание практически всей социальной инфраструктуры, что в итоге привело к фактической ликвидации массовой сети спортивных, музыкальных школ, ПТУ и многого другого. В последние годы к этому добавились "коронавирусные" расходы: центр требует от регионов увеличения количества койко-мест в инфекционных отделениях, в то время тарифы на лечение не покрывают всех расходов на местах, следствием чего является рекордный рост задолженности по зарплатам перед медиками. В таких условиях требование перекрывать разницу в тарифах просто добьёт большинство регионов", – убеждён оппозиционер.

"Ситуация не изменится, пока центральная власть не прекратит решать свои проблемы за счёт регионов. Необходимо законодательно запретить правительству сбрасывать на регионы свои обязанности, не добавляя им финансовых ресурсов. Украина будет сильной и единой только тогда, когда в каждом уголке страны жизнь будет одинаково комфортной для её граждан", – резюмировал Сергей Лёвочкин.