Сергей Лёвочкин: Государство накапливает задолженность перед медиками

Сергей Левочкин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Ситуация с задолженностью по заработным платам в последние месяцы стала критической и требует срочного реагирования парламента. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Лёвочкин, комментируя свежие данные Госстата, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы будем требовать отчёт правительства в Верховной Раде, поскольку ситуация с задолженностью по зарплатам в первые месяцы 2021 года стала критической. Только за январь-февраль она увеличилась на 23%, причём для этого не было никаких объективных предпосылок", – заявил политик.

По его словам, наиболее катастрофическим является положение в медицине и сфере предоставления социальной помощи, где в 2021 году долги по зарплатам выросли в 2,2 раза. Это – следствие хронического недофинансирования сферы здравоохранения: за два месяца расходы по общему фонду госбюджета на медицину недофинансированы на 13,3% или на 2,9 млрд грн от плана на период, и без того заниженного по сравнению с её потребностями.

"Украинских медиков буквально выталкивают массово выезжать за рубеж, где им предлагают условия намного лучше, чем дома. Мы должны спросить правительство: неужели они считают, что сегодня есть более важные траты в госбюджете, чем зарплаты медиков? Убеждён, что это – первоочередные расходы. А поскольку Кабмин этого не понимает, то вопрос о его несоответствии выполняемым обязанностям очевиден", – подытожил народный депутат.