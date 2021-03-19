Сергей Лёвочкин: Государство должно немедленно выплатить задолженность по больничным

Сергей Левочкин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Сотни тысяч работающих украинцев, уходивших на больничный в последнее время, получили не вовремя или пока вовсе не получили положенные выплаты от государства. По словам народного депутата Сергея Лёвочкина, правительство должно немедленно отреагировать на проблему, ставшую особенно актуальной в связи с эпидемией, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Во время эпидемии важна не только налаженная система здравоохранения, но и чёткая система социальной защиты. Пока граждане нашей страны в основной массе не вакцинированы от коронавируса, Кабмин должен держать на особом контроле вопрос финансирования выплат по больничным листам. На данный момент правительство упустило этот вопрос из виду, из-за чего задолженность государства составляет уже почти 2 млрд гривен", – сказал народный депутат.

Политик считает, что выходом из ситуации стало бы увеличение бюджетного трансферта Фонду социального страхования.

"Парламент выделил дополнительные средства на социальную защиту людей и борьбу с пандемией. Наша обязанность – помогать людям, и мы требуем того же от правительства", – резюмировал Сергей Лёвочкин.