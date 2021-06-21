Сенаторы Франции в шоке "с квадратными глазами" от разгула неонацизма в Украине, - депутат

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Члены сената Франции были крайне удивлены масштабам деятельности неонацистских организаций на территории Украины. Об этом по результатам слушаний сената рассказал народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире "Першого Незалежного".

Как сообщил депутат, в ходе слушаний, которые проходили сегодня, он поделился с французскими сенаторами информацией о текущей ситуации в Украине.

"Я показал фотографии Бабьего Яра, показал, что на месте, где погибли десятки тысяч людей, нет не то что мемориального комплекса, ничего нет, кроме меноры, поставленной много-много лет назад и которую, к сожалению, каждое утро отмывают от фашистских крестов", - заявил депутат.

По его словам, члены сената Франции были крайне удивлены и возмущены сложившейся ситуацией с поддержкой радикальных движений в Украине.

"Я даже не трогал никакие националистические организации, мы до этого не дошли. Я показал только прямое чествование дивизии СС "Галичина", которые убивали людей. Сегодня, через 80 лет, мы ставим памятники убийцам и сносим памятники тем, кто освобождал нашу страну. Я спросил у французов, как бы они отнеслись к тому, что в стране сносились бы памятники де Голлю, так у них квадратные глаза у всех стали", - рассказывает Рабинович.

Депутат считает, что он, как народный избранник, обязан донести на мировую политическую арену месседж о том, что "если фашизм не победить на корню, он обязательно поднимется и найдет каждого".

Также Рабинович прокомментировал ситуацию с неонацистскими организациями, которая разворачивается в Украине на протяжении двух последних недель.

"Я смотрел, как вчера националисты пришли под здание, где живет судья Конституционного суда, с файерами доказывать свою демократичность. Я с трибуны Верховной Рады и здесь (в Сенате Франции, - ред.) показывал фотографии за последние только три недели. И особенно фантастические снимки за 9 мая – открытие мемориальной доски убийце, члену СС "Галичина" и т.д.", - делится депутат.

Рабинович настаивает на том, что европейские партнеры Украины обязаны помочь украинской власти, если та действительно стремится в Европу, избавиться от кошмара возрождающегося фашизма.

Ранее "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступила с заявлением о том, что партия решительно осуждает проявления антисемитизма, неонацизма и национал-радикализма, последовательно разоблачает приверженность власти Зеленского подобным уродливым проявлениям неприемлемых для цивилизованного мирового сообщества идеологий.

Партия обратилась к мировому сообществу с призывом осудить расправу над мирными гражданами, неонацистские и антисемитские акции, которые безнаказанно, с ведома и при одобрении Зеленского и его окружения осуществляют многочисленные и совершенно свободно действующие в Украине неонацистские организации.