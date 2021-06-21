Сенаторы Франции в шоке "с квадратными глазами" от разгула неонацизма в Украине, - депутат
Члены сената Франции были крайне удивлены масштабам деятельности неонацистских организаций на территории Украины. Об этом по результатам слушаний сената рассказал народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире "Першого Незалежного".
Как сообщил депутат, в ходе слушаний, которые проходили сегодня, он поделился с французскими сенаторами информацией о текущей ситуации в Украине.
"Я показал фотографии Бабьего Яра, показал, что на месте, где погибли десятки тысяч людей, нет не то что мемориального комплекса, ничего нет, кроме меноры, поставленной много-много лет назад и которую, к сожалению, каждое утро отмывают от фашистских крестов", - заявил депутат.
По его словам, члены сената Франции были крайне удивлены и возмущены сложившейся ситуацией с поддержкой радикальных движений в Украине.
"Я даже не трогал никакие националистические организации, мы до этого не дошли. Я показал только прямое чествование дивизии СС "Галичина", которые убивали людей. Сегодня, через 80 лет, мы ставим памятники убийцам и сносим памятники тем, кто освобождал нашу страну. Я спросил у французов, как бы они отнеслись к тому, что в стране сносились бы памятники де Голлю, так у них квадратные глаза у всех стали", - рассказывает Рабинович.
Депутат считает, что он, как народный избранник, обязан донести на мировую политическую арену месседж о том, что "если фашизм не победить на корню, он обязательно поднимется и найдет каждого".
Также Рабинович прокомментировал ситуацию с неонацистскими организациями, которая разворачивается в Украине на протяжении двух последних недель.
"Я смотрел, как вчера националисты пришли под здание, где живет судья Конституционного суда, с файерами доказывать свою демократичность. Я с трибуны Верховной Рады и здесь (в Сенате Франции, - ред.) показывал фотографии за последние только три недели. И особенно фантастические снимки за 9 мая – открытие мемориальной доски убийце, члену СС "Галичина" и т.д.", - делится депутат.
Рабинович настаивает на том, что европейские партнеры Украины обязаны помочь украинской власти, если та действительно стремится в Европу, избавиться от кошмара возрождающегося фашизма.
Ранее "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступила с заявлением о том, что партия решительно осуждает проявления антисемитизма, неонацизма и национал-радикализма, последовательно разоблачает приверженность власти Зеленского подобным уродливым проявлениям неприемлемых для цивилизованного мирового сообщества идеологий.
Партия обратилась к мировому сообществу с призывом осудить расправу над мирными гражданами, неонацистские и антисемитские акции, которые безнаказанно, с ведома и при одобрении Зеленского и его окружения осуществляют многочисленные и совершенно свободно действующие в Украине неонацистские организации.