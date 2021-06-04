СНБО сегодня соберется на заседание, в повестке дня 8 вопросов

Заседание СНБО Офис президента Украины

Полный их перечень пока официально не обнародован

Сегодня, 4 июня, состоится плановое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая состоит из 8 вопросов, поданную секретарем СНБО Алексеем Даниловым", - говорится в сообщении.

На заседании планируют обсудить углубление сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО.

Полный список вопросов пока официально не опубликован.

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Напомним, СМИ оценивали вероятность проведения заседания СНБО 4 июня, однако официальной информации не было. Допускалось, что на предстоящем заседании могут рассмотреть санкции против режима Лукашенко и представить отчет об аудите государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Накануне МИД подготовил пакет санкций против Беларуси и передал его СНБО.

Предварительное заседание СНБО было проведено 14 мая после длительного перерыва. На нем был рассмотрен вопрос о прекращении вещания российских телеканалов на территории Украины, наказании верхушки преступного мира и усилении контроля над конвертационными центрами.