Сегодня состоялось заседание СНБО: Что обсуждали

Офис президента Украины

В частности, участники заседания рассмотрели вопрос о поставках газа и поставках газа в Украину

В пятницу, 22 октября, в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, участники заседания рассмотрели вопрос о поставках газа и поставках газа в Украину, передает "РБК-Украина".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кабинету Министров поручено в течение трех дней решит вопрос об установлении механизма бесперебойного снабжения газом потребителей.

Также СНБО поручил Кабмину вместе с "Нафтогазом" и "Оператором ГТСУ" определить специальные условия для транспортировки дополнительного газа по ГТС Украины в страны ЕС.

По словам Данилова, мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов газа в год.

Отдельно Алексей Данилов заявил, что Украина начала входить в пик коронавируса, а количество жертв каждый день может составлять более 1 тысячи человек.

"Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что не вакцинированные люди попадают в больницы. Сегодня у нас рекорд по смертности от COVID-19. Это очень страшная ситуация. Количество людей, которые будут погибать от COVID-19, может перевалить за тысячу человек", - заявил он.

Кроме этого, Алексей Данилов заявил, что Украину ждут сложные времена, если украинцы не начнут вакцинироваться.

"Если мы не будем с вами 350-400 тысяч человек ежесуточно вакцинировать, то у нас будут очень-очень сложные времена. Не хочу никого пугать, но это наша общая задача", - заявил он.

Новости по теме: Зеленский снова поручил созвать заседание СНБО

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что во время пика ковид-эпидемии в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек ежесуточно.