Сегодня протестные настроения в Украине - крупнейшие за историю независимости страны, - Бортник

Руслан Бортник iamir.info

По его мнению, протестный потенциал не имеет лидеров и цели

Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что сейчас протестные настроения в стране находятся на самом высоком уровне за все годы независимости. Об этом он рассказал в эфире "Першого Незалежного".

"Сегодня протестные настроения в Украине, наверное, самые большие за историю независимости Украины. Около 40-50% украинцев готовы протестовать, то есть, выходить на митинги, демонстрации, выступать с какими-то забастовками. Из них 15-25% готовы с оружием в руках отстаивать свою правду", - отметил Бортник.

По его словам, проблема такого протестного потенциала заключается в том, он не имеет цели и лидеров.

"Сегодня эти люди, которые критически настроены к власти, к тому, что происходит в обществе, - у них нет лидеров, то есть, старые лидеры, которые тоже токсичны так же, как и власть, в значительной мере. Нет понятного алгоритма, за что мы выходим, который объединил бы всех и показывал, куда мы идем. Условно говоря, если сейчас снести власть, а что дальше будет? Любой новый Майдан несет урон стране", - добавил директор Украинского института политики.

Напомним, ранее глава профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталья Землянская заявила, что уже осенью в Украине могут "взорваться" протесты из-за недовольства граждан уровнем жизни.