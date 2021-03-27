Сегодня может состояться экстренное заседание подгруппы ТКГ, – Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Это связано с гибелью украинских военных под Шумами

В субботу, 27 марта, может состояться экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы из-за гибели украинских военных под Шумами на востоке Украины. Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом"сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук.

Проведение экстренного заседания инициировала украинская делегация в ТКГ. На нем будет рассмотрен вопрос эскалации ситуации на Донбассе, напомнил он.

"Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпожа Хайди Грау - модераторки переговоров и представительницы ОБСЕ в ТКГ - экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры... Вчера мы получили предварительное согласие. И несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться", - сказал Кравчук.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение переговоров с лидерами "нормандской четверки" из-за гибели четырех украинских военных в результате обстрелов НВФ вблизи поселка Шумы.