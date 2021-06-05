Сегодня любой школьник может смонтировать на компьютере такие записи как "разговоры Медведчука", - Бакушинская

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Так называемые "пленки Медведчука" - это на самом деле цифровые записи, поэтому со старта возникают сомнения в их подлинности. Об этом пишет в своей статье политический обозреватель Мария Бакушинская.

"Новый этап: появление в информационном пространстве "пленок Медведчука". Запись как бы старая, от 2014 года, но - в цифровом формате, а это сразу вызывает сомнения в подлинности разговоров. Ведь такие записи сегодня любой старшеклассник сможет смонтировать на компьютере... Явно, эти зеленые "старшеклассники" и слили их "независимым" медиа-расследователям", - иронизирует журналист.

Бакушинская обращает внимание, что авторы монтажа "слили" фейковые записи накануне суда, который избирал меру пресечения для главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Причем аккурат к дате апелляционного суда по делу лидера ОПЗЖ. Совпадение? Не думаю. Судьям предлагалось сосредоточить внимание на разговорах Медведчука с российскими политиками и представителями ЛДНР. Какие еще нужны доказательства вины, особенно после того, как сторона обвинения публично обделалась? Поэтому, предполагалось с помощью записей Бигуса отыграть ситуацию назад и попробовать "закрыть" лидера оппозиции в СИЗО", - поясняет журналист.

По словам Бакушинской, фейковые записи должны были заменить аргументацию следователей прокуратуры, которые не смогли предоставить доказательств противоправной деятельности Медведчука.

"В итоге вместо аргументации следователей появились фейковые аудиозаписи. Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорят шулера. Пленки разговоров с голосом очень похожим на голос лидера "ОПЗЖ" опубликовал проект Bihus. Info. Да-да, тот самый, который перед выборами президента замочил "свиноборонпром" и его руководителя Гладковского. Игорь Валерьевич щедро платит "независимым медиаэкспертам". Правда, после этого они обесцениваются, как резиновое изделие № 2, с которым поступили по прямому назначению", - уточняет журналист.

По мнению Бакушинской, за "сливом" фейковых "записей" стоит Офис президента.

"Тем не менее, в ОП решили не рисковать и взяли проверенного кадра. Так сказать, по рекомендации и недорого, ведь от услуг "расследователя" отказались грантоеды, у которых он годами сидел на подсосе. Пришлось соглашаться на условия шоуменов, которые отнюдь не так щедры, как дедушка Сорос. Знаете ли, национальная черта- бережливость... Шекель к шекелю, все в дом, все в семью", - высмеивает журналист "расследование".

Бакушинская также обращает внимание, что автор "расследования" так и не смог пояснить, откуда у него взялись эти "записи", что с самого начала вызывает недоверие к их содержанию.

"В общем, за долю малую Денис Бигус объявил о наличии у него многокилометровых записей разговоров Виктора Медведчука. Откуда у него эти тонны компромата "расследователь" не сообщил, ограничившись намеками в стиле: шел, упал, очнулся - записи. Тот же майор Мельниченко прямо сообщал: лежал под диваном со включенным диктофоном", - заключает политический обозреватель Мария Бакушинская.