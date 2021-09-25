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СБУ завела дело на руководительницу "Партии Шария"

Анатолий Шарий

 El Pais

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы завели дело по части 1 статьи 205-1 Уголовного кодекса. Представительницу оппозиционной партии обвиняют в якобы подделке документов о перерегистрации партии "Объединенная Украина" в "Партию Шария".

По данным РБК-Украина, речь идет об Алле Бондаренко.

До этого СБУ "занималась" Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария". Он заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности политической силы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Ранее адвокат Валентина Рыбина заявила, что санкции против Шария, "Страны", канала "Наш" - абсолютно незаконны, а Владимир Зеленский делает все, чтобы уничтожить оставшийся авторитет власти в Украине.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Также СНБО ввел санкции против Анатолия и Ольги Шарий. 

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За восемь месяцев зарубежные СМИ опубликовали более 80 тысяч публикаций, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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