СБУ отказывает Верховному суду в предоставлении адвокатам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK документов в деле об их незаконном закрытии

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Служба безопасности Украины отказывает Верховному суду в предоставлении адвокатам документов в деле о незаконном закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда после соответствующего рассмотрение Кассационным судом дела по иску ООО "Партнер ТВ".

Так, во время судебного заседания коллегия судей рассмотрела письмо Службы безопасности Украины об отказе в предоставлении представителям истца разрешения на ознакомление с документами дела, содержащими гриф "Для служебного пользования".

"Учитывая то, что для полного выяснения обстоятельств дела суд должен исследовать все доказательства, в том числе и доказательства, которые стали основанием для принятия оспариваемого решения, Верховный суд решил повторно обратиться в СБУ о предоставлении представителям истца разрешения для ознакомления с документами дела, содержащими гриф "Для служебного пользования", – сказано в сообщении.

Кассационный суд отложил рассмотрение дела до 6 октября, начало заседания запланировано на 14:00.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.