СБУ объявила Шария в розыск: Журналист заявил, что Зеленский решил ему отомстить

Анатолий Шарий 112.UA

Блогер подчеркнул, что все обвинения, которые ему предъявляют - чушь и каждое он может опровергнуть

СБУ сегодня выполняет личный приказ президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" – заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий прокомментировал информацию о том, что СБУ объявила его в розыск, поскольку он не явился на допрос. Он пояснил, что готов был выйти на видеосвязь с правоохранителями, поскольку он находится за пределами Украины, однако они решили пойти другим путем.

Кроме этого блогер подчеркнул, что все обвинения, которые ему предъявляют – чушь и каждую он может опровергнуть. Шарий также не исключает, что Зеленский мстит ему за его высказывания относительно "Квартала 95".

"У Зеленского это личное. Не хочу обидеть женщин, но он выглядит как одинокая, покинутая, истеричная женщина. Вот все. Просто другое дело, что я не в рамках этого "Сомали", – сказал Шарий.

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Ранее в СБУ заявили, что объявили о подозрении политику Анатолию Шарию по двум статьям ККУ - "Государственная измена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности...". Сегодня в ведомстве заявили, Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, поэтому он объявлен в государственный розыск.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов" 112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.