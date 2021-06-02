СБУ не проводила служебную проверку по утечке "разговоров Медведчука", - Арьев

Владимир Арьев. Фото: Космач Александр / УНИАН

Служба безопасности Украины подтвердила, что не проводила служебную проверку относительно утечки так называемых пленок Медведчука. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев со ссылкой на ответ СБУ, передают "Буквы".

В частности, нардеп отметил, что ему удалось установить несколько интересных деталей относительно происхождения пленок с записями вероятных разговоров Медведчука с российскими чиновниками и главарями так называемых "Л/ДНР", которые опубликовало в рамках своего расследования Bihus.info.

По словам Арьева, из ответа на его запрос следует то, что "либо "Бигус" врет и записи делала не СБУ, либо, если записи делала СБУ, то служба сознательно покрывает тех, кто слил эти материалы и не проводит служебной проверки по утечке".

"В первом варианте - это означает, что и "Бигус", и СБУ получили записи из одного источника. Скорее всего из РФ напрямую или из РФ через курьера в Офисе президента. Во втором – СБУ незаконно сливает материалы, которые используют для оговаривания лидера главной оппозиционной партии словами подозреваемого в госизмене", – отметил нардеп.

Он добавил, что отсутствие проверки утечки материалов говорит о покрывании преступников в СБУ, или об отсутствии таких записей в уголовном производстве вообще.