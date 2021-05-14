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Савченко обнародовала фильм-расследование о внешнем управлении

Надежда Савченко

Экс-народный депутат Надежда Савченко представила документальный фильм о внешнем управлении. Фильм представлен на ее YouTube-канале.

Бывшая народный депутат Надежда Савченко выложила на своем канале в YouTube фильм-расследование под названием "UKRAINIAN LIVES MATTER. Фильм о внешнем управлении Украиной".

"Шокирующие факты и реальные доказательства управления Украиной президентом США Джо Байденом. В этом сенсационном фильме-расследовании разоблачаются коррумпированные схемы обворовывания украинского народа семьей Байденов, предоставляются сканы счетов и документов, подтверждающих, что клан Байденов превратил Украину в свою личную кормушку, а украинцев – в своих рабов", – отмечается в аннотации к фильму.

В самом фильме Савченко появляется несколько раз. В начале фильма она рассказывает, что его ей показали журналисты-расследователи, но факты, приведенные в нем, она знала еще в то время, когда была народным депутатом 8-го созыва.

"Каждый раз, когда я пытаюсь говорить о международной коррупции, о внешнем воздействии на Украину как государство, я слышу все время одну и ту же фразу: "Не смей! Это повредит нашим отношениям с внешними западными партнерами. Но давайте разберемся, так ли они уже партнеры нам – наши внешние захватчики", – отметила Савченко в начале видео.

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