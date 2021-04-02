Санкции Зеленского в отношении евродепутатов напрямую связаны с репрессиями против Виктора Медведчука, - "Франс Пресс"

Офис президента Украины

В конце февраля Владимир Зеленский подписал новые санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении двух десятков российских чиновников и трех французских евродепутатов. Старейшее в мире французское информагентство "Франс Пресс" считает, что в этих действиях президента прослеживается четкая связь с санкциями против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Отмечается, что под украинские санкции попали депутаты Европейского парламента, представители крайне-правой политической группы "Идентичность и демократия".

"В указе президента не уточняется, почему Украина ввела санкции в отношении Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель и Филиппа Оливье", – подчеркивает "Франс Пресс", предполагая, что данные меры связаны с тем, что трое французских граждан посещали в прошлом году Крым.

В свою очередь, евродепутаты оспаривают целесообразность этих санкций, которые, по их мнению, "равносильны давлению на парламентариев, действующих в рамках своего мандата".

Информагентство считает, что санкции против евродепутатов являются звеньями одной цепи с санкциями украинского президента против оппозиции и, в частности против лидера оппозиции Виктора Медведчука.

"Новые санкции были введены после того, как в прошлом месяце Украина ввела санкции против оппозиционного депутата Виктора Медведчука, – пишет "Франс Пресс". – Также в феврале Зеленский запретил три оппозиционных телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK. – Ред.), которые связывают с Медведчуком".

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.