"Санкции против контрабандистов": Зеленский ввел в действие решение СНБО
Всего в санкционном списке десять физических лиц и 79 предприятий
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года до десяти физических лиц", - говорится в сообщении.
Согласно решению СНБО, также санкции применены к 79 компаниям.
Как свидетельствуют приложения к документу, в частности, под их действие попали:
- российское федеральное агентство "Россотрудничество";
- авиакомпания "Волга-Днепр";
- агрегатный завод, завод "Спецагрегаты"(Севастополь);
- техническая база "Звездочка" (Мурманская область);
- ООО "СНАБКОМ" (Тула);
- ООО "Завод Молот-механика"(Севастополь);
- ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);
- судостроительное предприятие "Дальзавод" (Приморский край);
- производитель гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";
- ОАО "514 авиационный ремонтный завод"(Тверская область);
- ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).
Кроме них санкции введены и в отношении 68 компаний, преимущественно украинских, якобы связанных с контрабандой.
Отмечается, что Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.
Также Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, ранее в видеообращении глава государства, рассказывая о решении СНБО отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Впоследствии в СНБО назвали их имена.
Также после этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых - 17 руководители таможен и таможенных постов.