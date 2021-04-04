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"Санкции против контрабандистов": Зеленский ввел в действие решение СНБО

Офис президента Украины

Всего в санкционном списке десять физических лиц и 79 предприятий

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года до десяти физических лиц", - говорится в сообщении.

Согласно решению СНБО, также санкции применены к 79 компаниям.

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Как свидетельствуют приложения к документу, в частности, под их действие попали:

  • российское федеральное агентство "Россотрудничество";
  • авиакомпания "Волга-Днепр";
  • агрегатный завод, завод "Спецагрегаты"(Севастополь);
  • техническая база "Звездочка" (Мурманская область);
  • ООО "СНАБКОМ" (Тула);
  • ООО "Завод Молот-механика"(Севастополь);
  • ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);
  • судостроительное предприятие "Дальзавод" (Приморский край);
  • производитель гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";
  • ОАО "514 авиационный ремонтный завод"(Тверская область);
  • ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).

Кроме них санкции введены и в отношении 68 компаний, преимущественно украинских, якобы связанных с контрабандой.

Отмечается, что Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.

Также Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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Напомним, ранее в видеообращении глава государства, рассказывая о решении СНБО отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Впоследствии в СНБО назвали их имена.

Также после этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых - 17 руководители таможен и таможенных постов.

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