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Саммит Украина-ЕС состоится 12 октября

REUTERS

Ранее он планировался на лето

Следующий саммит Украина-Европейский Союз запланирован на 12 октября. Об этом сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Мария Мезенцева.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - написала она.

В апреле заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что запланированный на август саммит Украина-ЕС могут перенести на осень.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на саммите планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

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Ранее сообщалось, что на саммите "Большой семерки", который проходит в Лондоне подтвердили поддержку суверенитета Украины. В частности, Государственный секретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан продолжат следить за российской агрессией.

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