Сами прокуроры развалили дело Медведчука в суде, выдвигая надуманные обвинения, - Павленко

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Павленко

Дело в суде против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и народного депутата Виктора Медведчука развалили сами прокуроры своими необоснованными, ни чем не подкрепленными доказательствами. Юридической перспективы дело не имеет. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Павленко.

"Вся страна видела тот позор, который демонтировало государство по отношению к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку. Фактически же прокуроры й развалили дело, выдвигая неподтвержденные обвинения надуманные на базе ксерокопий, не имея никаких реальных фактов совершения правонарушения со стороны Медведчука", - сказал Павленко.

Политик утверждает, что дело против Медведчука - это политическая расправа, цель которой - любым способом дискредитировать оппозицию и привлечь к ответственности за любую цену.

"Все развалилось. В непростой ситуации был судья, который принял решение, чтобы не нарваться на противостояние с властью, потому что все основания были вчера, чтобы закрыть это производство как такое, что не имеет никаких оснований", - сказал Павловский.

Представитель ОПЗЖ говорит: есть все основания, что в апелляционной инстанции решение либо смягчат, либо вообще закроют дело.

"Однозначно, у нее никакой перспективы нет", - добавил Павленко.

Как известно, 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест главу Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.