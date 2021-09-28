Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию и уже купил билет

Михеил Саакашвили REUTERS

Как известно, там ему грозит арест

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Саакашвили опубликовал приобретенные билеты на 2 октября на свое имя и на имя матери Гиули Аласания. Именно в этот день в Грузии состоятся местные выборы.

"Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мной не движет желание получить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию", — отметил он.

Отметим, что экспрезидент Грузии покинул страну в 2013 году. Против него на родине возбудили 4 уголовных производства, по двум из них есть приговоры.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий. Суд установил, что в 2005 году Саакашвили на посту президента приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему 3 года лишения свободы. Суд установил, что президент в 2009 году незаконно помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство сотрудника банка.

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Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии " Единое национальное движение "(ЕНД).