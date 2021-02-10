Саакашвили назвал коррупционером украинского посла а Грузии, который его раскритиковал

Михеил Саакашвили REUTERS

Саакашвили пообещал "довести это дело до конца"

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили обвинил посла Украины в Грузии Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, а также назвал его коррумпированным чиновником и взяточником. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Посол Украины в Грузии, г-н Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с единственной целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве. Этот тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года", - написал политик.

Саакашвили также завесил, что Долгов "с гневной риторикой набросился" на него за то, что он борется за свободу грузинского народа, а это "вредит украинско-грузинским отношениям".

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По словам политика, дипломат является взяточником и коррупционером, который не защищает интересы Украины.



"Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. По моему глубокому убеждению, этот посол – взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов", - подчеркнул Саакашвили.

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Напомним, ранее бывший президент Грузии, нынешний председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что экономика Украины приближается к катастрофе.