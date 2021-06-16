Рынок земли в Украине: правительство утвердило порядок проверки в отношении покупателя недр со стороны нотариусов

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Проверка будет проходить в нескольких реестрах, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость процесса

Кабинет министров Украины утвердил четкий порядок проверки в отношении покупателя земли со стороны нотариусов, перед тем, как с 1 июля заработает рынок земли. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"1 июля в Украине заработает рынок земли. Наша страна станет еще на шаг ближе к успешным государствам, где граждане свободно могут распоряжаться своим имуществом.

Сегодня Правительство утвердило четкий порядок проверки в отношении покупателя земли со стороны нотариусов. В частности проверки относительно имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов. Проверка будет проходить в нескольких реестрах, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость процесса", - отметил глава правительства.

Кроме того, по его словам, Кабмин и Верховная Рада ввели ряд предохранителей от злоупотреблений на рынке.

"Землю смогут покупать только физические лица украинцы, и в размере не более 100 гектаров. Все оплаты будут происходить только в безналичной форме. Будет проводиться финансовый мониторинг", - подчеркнул Шмигаль.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведение земельной децентрализации. Документом предлагается, в частности, передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цены на землю вдвое в течение первых 3-5 лет.