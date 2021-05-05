Румынские СМИ широко освещают вопрос блокирования сервисом YouTube каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Румынские СМИ, как и тысячи других мировых изданий, продолжают писать о репрессиях против украинских оппозиционных политиков, в частности, против председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, а также незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и блокирования их каналов сервисом YouTube.

Так, издание Рuterea отмечает, что все три YouTube-канала соответствующих телеканалов больше не доступны на территории Украины.

"В начале февраля украинское министерство культуры попросило YouTube заблокировать аккаунты телеканалов "112", NewsOne и "ЗИК", а на прошлой неделе министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил сервис в том, что YouTube не ответил на сообщения Киева", – говорится в публикации.

Напомним, Reuters сообщает, что "YouTube не ответил на запрос о комментарии по этому поводу", но, скорее всего, "этот шаг был предпринят после нескольких недель напряженности между Киевом и Москвой из-за конфликта на востоке Украины".