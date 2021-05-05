Румынские СМИ широко освещают вопрос блокирования сервисом YouTube каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Румынские СМИ, как и тысячи других мировых изданий, продолжают писать о репрессиях против украинских оппозиционных политиков, в частности, против председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, а также незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и блокирования их каналов сервисом YouTube.
Так, издание Рuterea отмечает, что все три YouTube-канала соответствующих телеканалов больше не доступны на территории Украины.
"В начале февраля украинское министерство культуры попросило YouTube заблокировать аккаунты телеканалов "112", NewsOne и "ЗИК", а на прошлой неделе министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил сервис в том, что YouTube не ответил на сообщения Киева", – говорится в публикации.
Напомним, Reuters сообщает, что "YouTube не ответил на запрос о комментарии по этому поводу", но, скорее всего, "этот шаг был предпринят после нескольких недель напряженности между Киевом и Москвой из-за конфликта на востоке Украины".
Напомним, телеканал "Перший Незалежний" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки. Для удобства пользователей мы создали три новых YouTube-канала, где вы можете получить честную и проверенную информацию о происходящем в Украине и мире.
Кроме того, мы призываем всех пользователей YouTube распространять нашу трансляцию. Мы создали видеоинструкцию, как вставить трансляцию "Першого Незалежного" на свой YouTube-канал!
Наши новые площадки:
112 UA TV
Подписаться на канал тут:
https://www.youtube.com/channel/UC4E1saS-ht-eZ9gZWW8Sx9g?sub_confirmation=1
Онлайн-трансляция:
ZIK UA TV
Подписаться на канал тут:
https://www.youtube.com/channel/UCill2Ekj5IGEGJzTo2R12xw?sub_confirmation=1
Онлайн-трансляция:
NEWSONE UA TV
Подписаться на канал тут:
https://www.youtube.com/channel/UCR5PTr2q9lfZ4SldOqnv0uQ?sub_confirmation=1
Онлайн-трансляция:
Кроме того, мы доступны и на канале "Перший Незалежний"
Подписаться на канал тут:
https://www.youtube.com/channel/UC-l6fZMH7JLumIR-9o7xrQg?sub_confirmation=1
Онлайн-трансляция:
Отметим, что ряд пользователей из Украины столкнулись с недоступностью YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины. Однако, все действия Банковой абсолютно бессмысленны, так как мы открыли новые площадки, с которых украинские зрители могут получать новую информацию. Кроме того, YouTube осознает безосновательность требований украинской власти и не заблокировал наши каналы, а лишь ограничил доступ к ним с территории Украины, что является признаком того, что YouTube считает запросы Банковой – безосновательными.
По нашим данным, вопрос блокировки YouTube-каналов курировал лично президент Зеленский и министр культуры Ткаченко. Президент, который вместо того, чтобы заниматься достижением мира на востоке Украине, организацией вакцинации населения, борется с YouTube-каналами.
"Перший Незалежний" уже обратился в офис YouTube в Дублине с апелляцией на данное решение.
Также мы обращаемся ко всем нашим зрителям и призываем вас разместить ссылку на "Перший Незалежний" у себя в YouTube. Как это можно сделать – смотрите в нашей видеоинструкции.