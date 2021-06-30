Руководитель ВСК по "делу вагнеровцев" Марьяна Безуглая продолжает срывать работу Комиссии и покрывать преступников, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Руководитель Временной следственной комиссии по "делу вагнеровцев", нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая продолжает срывать работу Комиссии, заявляя, что расследование откладывается якобы по причине выхода из состава ВСК представителя от фракции "Европейская солидарность". Тем самым, Безуглая, фактически, тормозит расследование и, возможно, покрывает преступников во власти.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Сегодняшнее истерическое заявление руководителя ТСК Марьяны Безуглой о том, что расследование "дела вагнеровцев" опять откладывается, следует понимать исключительно как очередную попытку сорвать работу Комиссии", - отметил Кузьмин.

По его словам, используя надуманный повод, оправдывающий "невозможность" работать, Безуглая умышленно блокирует расследование "дела вагнеровцев".

"Целый месяц мадам тормозила расследование под предлогом того, что фракции "ЕС" и "Голос" не делегировали в ТСК своих представителей. После того, как фракции все же направили своих представителей в ТСК, Безуглая вновь заблокировала работу. В этот раз в связи с несогласием с тем, что ее заместителем в Комиссии Рада назначила представителя ОПЗЖ. Сегодня новая истерика на старую тему "все пропало" и заявление, что она не может провести первое заседание ТСК, т.к. фракция "ЕС" в знак протеста против блокирования работы ТСК отозвала своего представителя из состава Комиссии...

Как видите, главный реформатор СБУ, заместитель руководителя Комитета Рады по национальной безопасности и по совместительству руководитель ТСК по "делу вагнеровцев" умышленно блокирует расследование фактов государственной измены и делает все для того, чтобы похоронить важнейшее для национальной безопасности страны расследование. Как думаете, в чьих интересах действует Марьяна Безуглая, представитель президентской фракции "Слуга народа" в Раде? И не совершает ли она преступление против украинского народа, покрывая преступников?" - задается вопросом Ренат Кузьмин.

Ранее в июне Ренат Кузьмин сообщил, что Марьяна Безуглая больше месяца саботирует работу ВСК по "делу вагнеровцев", возможно, чтобы "отмазать" предателей с Банковой.

"Что и следовало ожидать: "слуга народа" Марьяна Безуглая отказалась работать председателем следственной комиссии по "делу вагнеровцев" и прочим актуальным делам о государственной измене, если ее заместителем в Комиссии будет Ренат Кузьмин. Так и написала у себя в ФБ: "… не вважаємо за можливе…" и опубликовала письмо Арахамии руководству фракции ОПЗЖ по этому поводу. Правда, без подписи самого Арахамии", — написал Кузьмин.

Также он добавил: "Напомню, что по закону о ТСК Следственная комиссия "по вагнеровцам" должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования "дела вагнеровцев" формирует состав Комиссии из удобных и податливых "подчиненных".

После этого руководство фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовало уволить Безуглую с должности главы Временной следственной комиссии по "вагнеровцам" из-за саботажа и блокирования работы ВСК.