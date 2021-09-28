Ротации в Кабмине будут в начале октября, – Арахамия

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

Ротации планируют в первой декаде октября

Верховная Рада возьмется за вопрос кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

"Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их до конца сентября... Мы немного задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем (в Трускавце, на выездном заседании фракции "Слуги народа" – ред.) в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированные кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет иметь никакого смысла", - сказал он.

На вопрос, Будут ли в Трускавце обсуждать ротации председателей комитетов парламента, Арахамия заявил, что об этом говорить не планируют, и каких-то изменений в этом вопросе не ждут.

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