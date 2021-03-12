Российские спецслужбы применяют пытки в оккупированном Крыму, - ООН

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Силовики "выбивают" из людей признания в преступлениях, утверждают в организации

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжает получать информацию о применении пыток российскими силовиками в оккупированном Крыму против жителей полуострова и оппозиционных сил. Об этом сообщила помощник Генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис во время виртуального заседания высокого уровня по формуле Аррии, передает "Укринформ".

"УВКПЧ продолжает получать достоверную информацию о пытках и жестком обращении со стороны спецслужб Российской Федерации и полиции в Крыму", - отметила она.

По словам Брандс Керис, такое поведение наблюдается как перед, так и после силовых задержаний несогласных с оккупационными властями. Насильственные действия направлены для "выбивания" признания в вине для дальнейших фабрикаций показаний против других, а также с целью преследования оппозиционных политических организаций.

При этом она добавила, что несмотря на получение ООН информации об инициировании расследований относительно таких случаев в оккупированном Крыму, никаких сообщений о наказании виновных или относительно прогресса в процессе привлечения к ответственности УВКПЧ так и было.

Кроме этого, Брандс Керис заметила, что Россия в Крыму также преследует журналистов, СМИ, осуществляет притеснения по религиозным и национальным признакам. Кроме того, она подчеркнула навязывание российского гражданства жителям полуострова.

Также помощница Генсекретаря ООН подчеркнула, что УВКПЧ продолжит добиваться беспрепятственного доступа для мониторинга ситуации в Крыму в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я призываю заинтересованные страны не политизировать вопрос доступа, чтобы обеспечить работу Управления верховного комиссара по правам человека, а также других международных независимых организаций по защите прав человека с целью обеспечить соблюдение всех прав населения, проживающего в Крыму", - призвала она.

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Ранее сообщалось, что на заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя.