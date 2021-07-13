Россияне имитировали поломку корабля, чтобы следить за учениями Sea Breeze

Украинско-американские военные учения Sea Breeze 2020 Armyinform

Для наблюдения за маневрами российские спецслужбы прибегали к хитростям и угрозам

Многонациональные военные учения Sea Breeze в Черном море постоянно находились под пристальным вниманием России. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Украинские пограничники отметили, что корабли Черноморского флота и ФСБ РФ проходили в непосредственной близости от кораблей ГНСУ и сопровождали международные тактические группы стран НАТО.

"Особое беспокойство (у россиян, – ред.) вызвало приближение участников международных учений Sea Breeze-2021 в районы газоконденсатных месторождений в Черном море", – отметили в Госпогранслужбе.

Российская сторона, отмечают пограничники, неоднократно использовала "угрожающие нотки" в сообщениях по отрытым каналам Международной морской безопасности. Россияне объявляли районы закрытыми по вымышленным сообщениям, курс движения кораблей признавался ими опасным, звучали требования немедленно сменить его и покинуть район месторождений.

Для слежки за учениями Sea Breeze россияне шли на хитрости. Так, патрульный корабль пограничной службы ФСБ РФ "Павел Державин", чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за военными кораблями международной группы в непосредственной близости от территориальных вод Украины, использовал сигнал "судно без возможности управления". При этом от помощи украинских пограничников россияне отказались.

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Ранее сообщалось, что командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает провокаций со стороны России во время учений Sea Breeze в Черном море.