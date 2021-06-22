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Россия в ПАСЕ требует рассмотреть вопрос санкций против Медведчука и закрытия трех каналов

Полукруг ПАСЕ во Дворце Европы wikipedia.org

Российская делегация требует рассмотрения в ПАСЕ вопроса о санкциях против народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и закрытия трех каналов. 

Соответствующее письмо подал Комитету министров Совета Европы глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

В письме Толстой требует рассмотреть вопрос введения санкций против лидера украинской оппозиции, главы политсовета крупнейшей оппозиционной партии "ОПЗЖ" - Виктора Медведчука. 

Также представитель РФ обратил внимание на то, что в Украине незаконно были закрыты телевизионные компании, которые могли отображать мнение оппозиции. 

Фото из открытых источников

В своем обращении Толстой назвал это решение украинской власти "наступлением на свободу слова", которое гарантируется Ст. 10 Европейской конвенцией "О защите прав человека и основных свобод".

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