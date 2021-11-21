Россия следила за флотом США в Черном море

Над американским кораблем "завис" российский вертолет

Российские фрегат и крейсер несколько дней следили за американским кораблем USS Porter во время его транзита по Черному морю в рамках учений, которые проходили на прошлой неделе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Во время четырехдневного перехода из Грузии в Румынию корабля USS Porter с крылатыми ракетами Tomahawk сопровождал USS Mount Whitney-более крупный, но менее вооруженный корабль, а также другие суда союзных стран.

Над американским кораблем "завис" русский вертолет. Через восемь минут вертолет двинулся к кораблю Mount Whitney.

Командир оперативной группы сообщил, что несмотря на напряженность маневры россиян были "безопасными и профессиональными".

Наконец американские корабли успешно прибыли в Румынию, а русские ушли, как только корабль союзников вышел из международных вод.

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Ранее сообщалось, что многонациональные военные учения Sea Breeze в Черном море постоянно находились под пристальным вниманием России.