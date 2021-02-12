Россия расширила санкции против украинских компаний

Михаил Мишустин фото - из открытых источников

В это время в санкционном списке значатся 84 компании

Правительство России расширило список экономических санкций против украинских компаний. Соответствующий указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ.

В это время в санкционном списке значатся 84 компании. Ранее санкции были введены против 68 компаний. Таким образом, санкционный список пополнился 16 украинскими компаниями.

В частности, введены ограничительные меры в отношении ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип".

Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Ранее сообщалось, что сейчас в Европейском Союзе продолжается подготовка четвертого пакета санкций против режима в Беларуси.