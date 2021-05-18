Россия продолжает удерживать 80 тысяч военных у границы Украины, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак Фото из открытых источников

Также в Азово-Черноморском регионе находятся вражеские корабли и катера

Несмотря на заявления об отводе войск, 80 тысяч русских войск все еще остаются у украинских границ. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возврате войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у разных участков границы с Украиной", - отметил он.

При этом Хомчак добавил, что в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в прошлом месяце в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о начале отвод войск от украинской границы. Российские военные должны были возвращаться в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Позже в Государственной пограничной службе заявили, что Российская Федерация начала частично выводить свои войска с территории временно оккупированного Крыма, но движения у восточной границы Украины не наблюдается.