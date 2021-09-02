Россия пригрозила контрмерами в случае вступления Украины в НАТО

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

В частности, РФ проведет перебалансировку ситуации

Возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Российская Федерация примет контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

"НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировки ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - отметил он.

Как сообщалось ранее, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса (НАТО), пока не вернет все оккупированные территории. По ее словам, Эстония поддерживает план действий Украины относительно членства в НАТО, но неизвестно, когда страна сможет войти в нато.