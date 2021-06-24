Россия пригрозила Британии последствиями в случае повторения "провокаций" возле Крыма

МИД России Фото из открытых источников

Там продолжают настаивать на "провокациях" со стороны британского эсминца

24 июня посол Британии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма. Об этом в четверг после обеда сообщила прессслужба российского министерства.

В МИД РФ отметили, что послу был заявлен решительный протест, поскольку корабль ВМС Британии, по словам министерства, "нарушил границу Российской Федерации", и совершил провокационные и опасные действия "в территориальном море Российской Федерации", которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

"Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - говорится в сообщении МИД России.

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Напомним, Российская Федерация заявила о нарушение своей границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, что расположен на территории оккупированного Крыма, и открыла предупредительный огонь. Впрочем, позже в Британии факт предупредительного обстрела опровергли.