Россия пригрозила Британии последствиями в случае повторения "провокаций" возле Крыма
Там продолжают настаивать на "провокациях" со стороны британского эсминца
24 июня посол Британии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма. Об этом в четверг после обеда сообщила прессслужба российского министерства.
В МИД РФ отметили, что послу был заявлен решительный протест, поскольку корабль ВМС Британии, по словам министерства, "нарушил границу Российской Федерации", и совершил провокационные и опасные действия "в территориальном море Российской Федерации", которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
"Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - говорится в сообщении МИД России.
Напомним, Российская Федерация заявила о нарушение своей границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, что расположен на территории оккупированного Крыма, и открыла предупредительный огонь. Впрочем, позже в Британии факт предупредительного обстрела опровергли.