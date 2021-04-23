Россия предлагает советникам "нормандского формата" встретиться на Донбассе
Встречу предлагают провести не позднее 27 апреля
Представитель Кремля Дмитрий Козак предложил советникам стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) до 27 апреля встретиться на Донбассе для обсуждения вопроса о перемирии. Об этом сообщает издание "РИА Новости".
"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение проектов решений, которые находятся на столе переговоров по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений в ближайшее время (не позже 27 апреля)", - отметил он.
Козак также предложил представителям Франции, Германии, Украины привлечь к встрече на Донбассе переговорщиков со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война", чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.
В свою очередь, глава России Владимир Путин дал ответ на предложение украинского коллеги, отметив, что готов общаться с Зеленским, однако не о ситуации на Донбассе.
"А если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - отметил российский президент.