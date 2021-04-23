Россия предлагает советникам "нормандского формата" встретиться на Донбассе

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак Фото из открытых источников

Встречу предлагают провести не позднее 27 апреля

Представитель Кремля Дмитрий Козак предложил советникам стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) до 27 апреля встретиться на Донбассе для обсуждения вопроса о перемирии. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение проектов решений, которые находятся на столе переговоров по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений в ближайшее время (не позже 27 апреля)", - отметил он.

Козак также предложил представителям Франции, Германии, Украины привлечь к встрече на Донбассе переговорщиков со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Новости по теме: В ООС предупредили о подготовке НВФ провокаций на Донбассе на Пасху

Напомним, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война", чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

В свою очередь, глава России Владимир Путин дал ответ на предложение украинского коллеги, отметив, что готов общаться с Зеленским, однако не о ситуации на Донбассе.

"А если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - отметил российский президент.